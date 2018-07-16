Лобода назвала младшую дочь в честь солиста Rammstein?

Светлана Лобода уже вернулась к активной творческой деятельности. Артистка, ставшая во второй раз мамой в конце мая, не стала засиживаться долго в декрете. Звезда, не рассказавшая, кто отец ее ребенка, рассекретила имя малышки, пишет «Стархит».

«Мою младшую дочь зовут Тильда», - призналась Лобода.



Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Это имя девочки напомнило многим фанатам о связи Светланы с солистом популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым они плотно общались в прошлом году. Тогда поклонники звезды поговаривали о ее романе с известным рокером. Но сама Светлана скрывала, какие отношения их связывали.