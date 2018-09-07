Paul McCartney выпустил альбом Egypt Station

Альбом был записан в студии в Лос-Анджелесе, Лондоне и Сассексе. Продюсер Грег Керстин принимал участие в 13 треках из 16. Маккартни начал работать с Керстином спустя некоторое время после выхода своего нового альбома в 2013 году и упомянул об их совместной работе несколько раз, вплоть до объявления выпуска Egypt Station.

По поводу темы и названия альбома Маккартни сказал:

«Мне понравились слова „Egypt Station“. Это напомнило мне об „альбомных“ альбомах, которые мы делали раньше… Egypt Station начинается со станции на первой песне, и затем каждая песня — как другая станция. Так что это дало нам некую идею построить все песни вокруг этого. Я думаю об этом, как о фантастическом месте, из которого происходит музыка».

Альбом состоит из 16 треков, три из которых сделаны в коллаборации с другими музыкантами.