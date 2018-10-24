Светлану Лободу экстренно госпитализировали

«У нее во время репетиции случился приступ, подозрение на обструкцию почки. Надеемся, что все обойдется. Пока по плану у нас репетиция в «Крокусе» сегодня», — рассказала «360» PR-директор Лободы Дарья Бурлакова.



Светлана Лобода

Артистка незадолго до приступа жаловалась на боли в животе. СМИ сообщили, что врачи оценили состояние украинской артистки как среднее и в ближайшее время медики определятся: нужна ей операция или все обойдется.

На концерт 25 октября свободных мест почти не осталось. Цена билетов варьируется от пяти до 25 тысяч рублей. Состоится ли шоу, пока не известно.