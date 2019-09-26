Ани Лорак презентовала первую песню будущего альбома

Пластинка, получившая название «За мечтой», увидит свет 10 октября.
— Дни и ночи, проведённые на студии, написание музыки, текстов, непрерывный поиск желаемого звучания.. Я с радостью поделюсь с вами всем, что чувствую, — написала Лорак в инстаграме.
Одновременно с анонсом альбома певица выпустила сингл «Мы нарушаем».
— Прямо сейчас вы можете послушать первый сингл «Мы нарушаем» на всех площадках. Это очень знаковая песня, она была написана одной из первых, — рассказала артистка. — И теперь она открывает альбом «За мечтой». Полетели!
Лирическая баллада исполнена в привычной эстрадной манере с обилием мощного аффектированного вокала и гулких обрамляющих партий, нанизанных на четкий бит.
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