Барабанщик The Cure скончался

Об этом в своем Twitter сообщил в среду коллега музыканта и один из основателей коллектива Лол Толхерст.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти своего брата по The Сure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом с тонким чувством юмора, которое он сохранил до самого конца", - написал музыкант. "Для нас было большой честью знать его лично", - говорится в сообщении. Он добавил, что Андерсон умер в своем доме и в последние минуты жизни был окружен друзьями.



Andy Anderson

Ранее в феврале Энди Андерсон поделился со своими читателями в Facebook, что у него диагностировали рак в последней стадии. Тем не менее, музыкант сообщил, что сохраняет позитивный настрой и воспринимает болезнь как очередное препятствие в жизни.

The Cure была образована в 1976 году. Коллектив стал одним из создателей и наиболее значимых представителей пост-панка и готик-рока. Андерсон работал с The Cure в 1983-1984 годах.