Billie Eilish обокрали на концерте

После исполнения хита Ocean Eyes певица вышла к зрителям, а когда вернулась обратно на сцену, то поняла, что у нее на пальце нет кольца. Она не растерялась, хотя явно была рассержена, и в микрофон посоветовала фанату "оставить его у себя".



Billie Eilish

Толпа начала скандировать: "Отдай его обратно". Этого не произошло, и Айлиш повторила: "Ничего страшного, не переживайте, кто бы ни украл это кольцо, очень прошу, береги его, ладно"?

Фанаты продолжили обсуждать эту ситуацию в Сети, призывая "проявлять уважение" и "не трогать вещи Билли".