Музей мадам Тюссо отказался убирать фигуры Майкла Джексона

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Музеи восковых фигур мадам Тюссо не будут присоединяться к акциям #MuteMichaelJackson по удалению из общественного доступа всего связанного с Майклом Джексоном.

После выхода фильма "Leaving Neverland" с голословными обвинениями великого артиста в педофилии некоторые радиостанции и телеканалы заявили о снятии из своих эфиров песен Майкла Джексона, рэпер Дрейк отказался петь песню Джексона в своем туре.

Фигура Майкла Джексона в музее Тюссо

Представитель мадам Тюссо заявил изданию TMZ:

«Фигуры, представленные в музеях мадам Тюссо, отражают личности, которые оказали влияние на популярную культуру и которые наши посетители ожидают увидеть. Майкл Джексон был и в настоящее время остается особенной достопримечательностью музеев мадам Тюссо по всему миру. Мир!"

Представитель добавил: «Мы регулярно отслеживаем наш выбор фигур на основе внешних событий и отзывов посетителей».

Фильм HBO "Leaving Neverland" вызвал протесты против искусства Майкла Джексона. Однако многие не согласны с огульной обструкцией.

У документального фильма были более серьезные последствия, - дочь артиста Пэрис Джексон пыталась покончить с собой во многом из-за последствий «Неверленда».

Однако во вторник вечером она уже выглядела нормально, проведя время со своим крестным отцом Маколеем Калкиным.

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