Музей мадам Тюссо отказался убирать фигуры Майкла Джексона

После выхода фильма "Leaving Neverland" с голословными обвинениями великого артиста в педофилии некоторые радиостанции и телеканалы заявили о снятии из своих эфиров песен Майкла Джексона, рэпер Дрейк отказался петь песню Джексона в своем туре.

Представитель мадам Тюссо заявил изданию TMZ:

Представитель добавил: «Мы регулярно отслеживаем наш выбор фигур на основе внешних событий и отзывов посетителей».

Фильм HBO "Leaving Neverland" вызвал протесты против искусства Майкла Джексона. Однако многие не согласны с огульной обструкцией.

У документального фильма были более серьезные последствия, - дочь артиста Пэрис Джексон пыталась покончить с собой во многом из-за последствий «Неверленда».

Однако во вторник вечером она уже выглядела нормально, проведя время со своим крестным отцом Маколеем Калкиным.