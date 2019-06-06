Ольга Никитина - «Ради любви»

«Бомба-Питер», 2019.

Жанр: бардовская песня, городской романс.

Позади — целые песенные антологии на стихи Бунина, Пастернака, Бальмонта, Ахматовой, Цветаевой и многих других прекрасных поэтов. Свои стихи у Никитиной особенные — прозрачные, светлые, искренние до детской наивности, с религиозным упоением, и непременно классического склада. Иногда со стилизацией под русскую народную песню.

Голос по возрасту уже не столь звонок и устойчив, но сохраняет ту самую исповедальность и ту уютность, которые принесли Никитиной успех. Бард словно усаживает тебя в кресло у камина со свечой, и рассказывает, и рассказывает… Это все истории про то, что «будет новый день и пища новая» («Моя хорошая»), или про то, что «нам на месте сидеть не дано» («Будут песни»), или про то, что «мы все друг другу до смерти нужны, хоть не всегда полезность очевидна» («Нас всех друг другу посылает Бог»). Или впечатления и размышления от поездок («Валаам»). Будь в этих словах хоть капля агрессии, - воспринималось бы в штыки как навязчивое морализаторство или, что еще хуже, заклятая банальность. Но у Ольги Никитиной нет никакой агрессии! Она поет на доброй полуулыбке, с блаженными доброжелательными интонациями. Не убеждая, а делясь сокровенным знанием, опытом всей своей жизни. Как сказитель. Предлагая историю, и ничего не требуя взамен. Помолчать и послушать (есть даже песня с названием «Посидим и помолчим»!). Войти и проникнуться этой доброй волной историй. И тут уже совсем другая реакция от слушателя.

Почти все песни сочинены на любимые ею шесть четвертей. Не вальс, а именно округлые 6/4. Гитара и аранжировки Сергея Пахотина умело подчеркивают пряничность и лиричность песен, - множество задумчивых гитарных арпеджио, аккуратные фортепианные тремоло и акцентирующие мелодичность композиций духовые.

Есть песни, удивительно перекликающиеся с московским роком 70-х. Например, лучшая песня альбома «Добрые приметы» не может не напомнить знаменитые песни Макаревича «Песня про паузы» и «Пока горит свеча». Московский городской романс, он весь вырос из этого доброжелательного посыла, отсюда и «Молитва Франсуа Вийона» Окуджавы, и романсы Эльдара Рязанова. За одним важным отличием — иронических контекстов у Никитиной нет ну вообще, от слова совсем. Она сознательно отсекает контексты, кристаллизуя посыл до ветхозаветной чистой прямолинейности: что написано, так и подумано, так и сказано. Ничего лишнего, никакого постмодернизма. Только классика! Такой вот стилистически непривычный микс язвительного московского романса со смиренными православными песнопениями.



Ольга Никитина - «Ради любви»

Самая мелодически заметная песня альбома - «Провожала меня матушка», русский распев в ней обыгрывается щедрыми опеваниями и богатой гармонизацией. Отменно звучит и песня «Моя хорошая», но в мелодии заложен такой диапазон, который Ольге пропевать уже трудновато, она переходит на субтон, зато нанизать и высветлить мелодию помогает отменная гитара Пахотина. Отметить стоит и заглавный романс «Ради любви», прежде всего из-за текста. Бывают музыкальные хуки, а бывают текстовые хуки. Фраза «Жизнь придумана ради любви» - именно что текстовый хук, из головы не вылетит уже никогда.

Альбом «Ради любви» - для неторопливого прослушивания. Слушать романсы под акустическую гитару — удовольствие не для всех. Но у Ольги Никитиной — полноценные аранжировки, красивые гитары и всяческие рояли с клавишными. Это очень доступная музыка, требующая только одного — сопереживания, желания остановиться и задуматься. Роскошь по нынешним временам. Но душевно богатые могут себе эту роскошь позволить.

Гуру КЕН