Пианист Глеб Колядин возглавил рейтинг Prog Magazine

Prog Magazine, ведущий мировой журнал о прогрессивной музыке, в февральском номере опубликовал результаты опроса читателей по итогам 2018 года. Петербургский пианист Глеб Колядин стал клавишником года, а сольную пластинку музыканта читатели журнала назвали в десятке лучших альбомов года. Ранее осенью Глеб Колядин отметился в рейтинге Prog Magazine, заняв 15 место в Топ-50 лучших клавишников за всю историю прога.



Глеб Колядин. Фото - Алексей Костромин.

Пианист Глеб Колядин — идейный вдохновитель и композитор дуэта "iamthemorning", одного из российских проектов в жанре прогрессивного рока. Дебютный сольный альбом артиста "Gleb Kolyadin", вышедший в 2018 году на британском лейбле Kscope, получил восторженные отклики европейской музыкальной прессы и попал в шорт-лист британской премии Progressive Music Awards в двух номинациях — «Лучший альбом года» и «Лучший зарубежный артист года».

Альбом “Gleb Kolyadin” – это личная, биографическая работа Колядина, в которой слышится и «английское» влияние, и фольклорные цитаты. Альбом тяготеет к прог-року благодаря вкладу пригашенных музыкантов, при этом отчётливо ощущается академическое образование пианиста. Сложная тональная и тематическая структура альбома организована вокруг впечатляющей ритм-секции ударника Гэвина Харрисона (King Crimson, Porcupine Tree) и гитариста Ника Беггза (Steven Wilson) и усилена партиями флейты и саксофона Тео Трэвиса (Steven Wilson). Гостевое присутствие Джордана Рудесса (Dream Theater), а также вокал и лирика Стива Хогарта (Marillion) и Мика Мосса (Antimatter) отмечают главные смысловые точки всего альбома.

Глеб Колядин — пианист, композитор, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, автор музыки к театральным постановкам. Исполняет академическую и авторскую музыку, ведёт активную концертную деятельность в России и Европе. Выступал и сотрудничал с такими группами и исполнителями, как «Би-2» (Россия), Борис Гребенщиков (Россия), Árstíðir (Исландия), Gazpacho (Норвегия), Balmorhea (США), Мартин Альварадо (Аргентина), Дживан Гаспарян (Армения), Riverside (Польша). В записях альбомов музыканта неоднократно принимали участие такие музыканты как Гэвин Харрисон (King Crimson, Porcupine Tree), Стив Хогарт (Marillion), Ник Бэггс, Тео Трэвис (Steven Wilson), Джордан Рудесс (Dream Theater), Мик Мосс (Antimatter), Колин Эдвин (Porcupine Tree), Мариуш Дуда (Riverside).