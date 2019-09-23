Полина Гагарина лежит под капельницей

Соответствующее видео она опубликовала в сториз в инстаграме. Артистка заболела 16 сентября. Позже она объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.

Гагарина рассказала, что активно лечится уже второй день. На опубликованном видео она показала подключенную к капельнице руку.



Полина Гагарина на процедурах

Певица также сообщила, что проходит курс иглоукалывания, и выразила надежду на то, что сможет вернуться на сцену как можно скорее.

"Болеть — не только неприятно, но еще и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя", — написала Гагарина.