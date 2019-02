Rolling Stone снимет сериал о роке

С 31 января по 6 февраля во всех кинотеатрах объединенной киносети «Богемская рапсодия» будет демонстрироваться с текстами песен, что позволит зрителям подпевать во время просмотра. Всего в саундтрек вошло 22 композиции, включая такие хиты как «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Crazy...