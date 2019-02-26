Rolling Stone снимет сериал о роке

Сериал, основанный на обширном архиве журнала, будет сочетать в себе ставшие легендарными статьи Rolling Stone и новые репортажи лучших авторов издания, пишет Intermedia. Каждый из эпизодов станет особым путешествием сквозь уникальный момент в истории музыки и мировой культуры — будь это отдельное событие или целая биография артиста. Героями антологии станут Фредди Меркьюри, Джерри Ли Льюис, Билли Джо Шейвер, Флоренс Уэлч, Алия и регги-легенды Toots and the Maytals, а один из выпусков будет посвящён стремительным взлёту и падению рэпера Tekashi69, сообщает Deadline.



ТЕКСТ

Исполнительными продюсерами проекта выступают Брайан Грейзер («Рок на Востоке», «Код Да Винчи»), Рон Ховард («The Beatles: Восемь дней в неделю — Годы гастролей»), Джастин Уилкс («Бритни Спирс: Жизнь за стеклом»), Саша Бернштейн («Кобейн: Чёртов монтаж»), Гас Веннер и Джейсон Файн.