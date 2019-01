Список победителей «Грэмми» утек в сеть

Академия звукозаписи официально объявила о распространении твита, в котором якобы просочились сведения о некоторых победителях Грэмми 2019 года.

Прилагаемый к сообщению твит показывает список предполагаемых победителей с веб-сайта Академии звукозаписи, автор твита также утверждает, что видел более полный список победителей.

«Результаты не передаются даже сотрудникам Академии звукозаписи до дня церемонии вручения Grammy Awards»,- говорит представитель Академии звукозаписи.

Твит с результатами был быстро удален, но список победителей успели снять на видео.

По информации из ролика среди победителей Карди Би, H.E.R. («Having Everything Revealed»), Леди Гаги и Брэдли Купер с песней Shallow. В закрепленном комментарии под роликом также дан список победителей:

Song of the Year — Shallow

Record of the Year — I Like It

Album of the Year — H.E.R.

Best New Artist — Chloe x Halle

Best Pop Solo — Beck (Colors)

Best Pop Duo — Zedd (The Middle)

Best Pop Album - Taylor

Best Dance — Virtual Self

Best Rock — Arctic Monkeys

Best Rock Album — Fall Out Boy

Best Song For Visual — Shallow

Best R&B — The Carters

Best Rap Song — Gods Plan

Best Rap Album — Astroworld

Best Rap Perf — Be Careful

Best R&B Song — Feels Like Summer

Best R&B Perf — All The Stars