Тимати заплатит «петушку» за защиту друга 30 т.р.

Эти деньги получил бывший депутат Пермского края Александр Телепнев, которого ранее осудили за избиение DJ Smash. Об этом сообщает агентство "Москва".

В своем Instagram "блэкстар" поддержал пострадавшего музыканта и назвал Телепнева «петушком» и «голубком», причем отказался удалять публикацию, поскольку «отвечает за свой базар».



Тимати

Бывший народный слуга страшно обиделся и подал на Тимати в суд. Он попросил удалить пост с оскорблениями, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Мещанский суд Москвы удовлетворил требования Телепнева, но только частично: с рэпера взыскали 30 тысяч рублей.