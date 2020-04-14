У 34 сотрудников концерта звезд в Большом театре - коронавирус

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе театра.

Концерт прошел 11 апреля, он был посвящен врачам и волонтерам, борющимся с коронавирусом. Участники концерта выступали в пустом зале. В их числе были Юрий Башмет, Сергей Полунин, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Вадим Репин и др.



Большой театр

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. «Хотя никаких внешних признаков ни кашля, ни высокой температуры ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине»,— заявили в театре. Там добавили, что всех заболевших отстранили, они находятся дома на карантине. Сколько именно человек заражены, не уточняется.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников. Их отстранили от работы и направили на карантин. Повторное тестирование пройдет во вторник или среду.