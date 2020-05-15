Юлия Голубева ушла с поста гендиректора Krutoy Media

Решение было принято акционером промышленно-финансовой группы «Сафмар» (в структуру которой входит Krutoy Media) Михаилом Гуцериевым.

Исполняющим обязанности генерального директора холдинга стал Евгений Марченко.

Холдинг объединяет радиостанции Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Русский Хит», «Восток FM», «Весна FM». Love Radio и «Радио Дача» входят в ТОП-10 самых популярных музыкальных радиостанций страны. Сеть регионального вещания Krutoy Media, в том числе и сеть собственных филиалов, является одной из самых развитых на рынке. На сегодняшний день радиостанции холдинга звучат на всей территории России, а также в странах ближнего зарубежья. Количество городов и населенных пунктов сети вещания достигло более чем 1 800.

Krutoy Media входит в пятерку лидеров по доле слушателей среди радиохолдингов страны. Совокупная ежедневная аудитория холдинга на всей территории России превышает 17 млн человек, еженедельная составляет почти 39 млн человек (данные Mediascope, Radio Index – Россия 0+. Январь – Июнь 2019, 12+, Reach Dly, Reach).