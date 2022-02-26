Ибсена перезагрузили на фестивале Башмета

Это еще один музыкальный спектакль режиссера Павла Сафонова, ставшего чуть ли не штатным режиссером у Башмета. И это, возможно, самая спорная и смурная его постановка. Так диктует сценарий Егора Зайцева, вольная интерпретация двух пьес Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и «Бранд». Начало и конец, впрочем, к Ибсену не имеет никакого отношения.

Мы оказываемся в зале суда, где преступнику, убившему 17 человек, выносят смертный приговор. Однако есть условие: перед казнью ему должны ввести наркотическое вещество, чтобы он мог вспомнить всю свою жизнь и переосмыслить ее. Собственно, интрига пропадает в самом начале сразу после ввода наркотика (его почему-то просто распыляют в воздухе): очевидно, что далее последуют галлюцинации, не имеющие никакого отношения к реальности. Так и случается. Режиссер педантично показывает фантазии преступника: вот он с женой, вот с матерью, вот с любовницей… Эти все ситуации действительно отобраны из двух пьес Ибсена. Но действия никакого нет, в отличие от странствий героев Ибсена и конфликтов с живыми людьми. Актеру Илье Шакунову буквально нечего играть, кроме бесконечных рефлексий и размышлений. Это как из «Гамлета» убрать все сцены споров и дуэлей, оставив только монологи Гамлета.

Могли бы помочь вдохнуть жизнь в это вялое действо женщины. Но актрисам явно указано играть на остранении Брехта. Анна Банщикова, Ольга Ломоносова и Анастасия Мишина принципиально произносят текст «в проброс», нейтрально и почти по-дикторски. От этого становится еще унылее.

Единственное яркое пятно в этом неудачном спектакле — как ни странно, музыка Валерия Воронова. Он, конечно, откровенно вдохновлялся музыкой Эдварда Грига, но сумел создать весьма атмосферную и «играбельную» музыку. «Солисты Москвы» оказались на высшем уровне, и я не удивлюсь, если какую-то часть этой музыки Юрий Башмет возьмет к себе в постоянный репертуар.

А за пару часов до спектакля в Органном зале Сочи прошел концерт инструменталистов Академии Башмета. Я успел застать только первое отделение. Меня приятно поразил уровень юных скрипачей и пианистов. Очень хороша была Василиса Крылова (скрипка) и Анна Сысоева (фортепиано) в Сонете Дебюсси и пианист Матвей Шумков в «Садах под дождем» Дебюсси. Прекрасно прозвучал Фортепианный квинтет №2 Дворжака в исполнении Анастасии Тимошенко, Валерии Абрамовой, Дарьи Поповой с педагогами Академии Дэвидом Лайвли (Франция, профессор Высшей школы музыки в Париже) и Вильфридом Штреле (Германия, профессор Берлинской высшей школы искусств). Ярко выступил ансамбль ударных. А вот деревянные и особенно медные духовые, увы, пока вовсе не на высоте. Но мы уже к этому привыкли.



Фортепианный квинтет №2 Дворжака в исполнении Анастасии Тимошенко, Валерии Абрамовой, Дарьи Поповой с педагогами Академии Дэвидом Лайвли и Вильфридом Штреле

Вадим ПОНОМАРЕВ