Юрий Башмет: Любите Чайковского, и тогда вы полюбите собственную жизнь!

Основные концерты фестиваля проходят в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину, где специально для мероприятий фестиваля ежегодно строится временная сцена, каждый раз – по разным эскизам. Сама территория музея-заповедника идеально подходит фестивалю, подчеркивая уникальную атмосферу, которая сочетает в себе высокое искусство и теплый летний зной.

Игорь Корнилов, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского: «Концерты будут начинаться в 20 часов. У нас каждый год новая сцена, и мы придумываем ее каждый раз. Если начинать в 19 часов, то солнце еще светит, и мы не можем использовать свет, который придумали. И будет не так жарко, и все транспортные маршруты продуманы под это время, чтобы люди могли удобно доехать до ж/д станции».

В оргкомитет фестиваля входят такие выдающиеся деятели искусства и культуры, как Юрий Башмет, Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и многие другие. А среди постоянных участников фестиваля – ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, звезды академического и джазового искусства.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов: «Фестиваль движется к 10-летнему юбилею, и движется уверенно. От года к году все более звездный состав. Масштабное открытие — Ильдар Абдразаков с программой, посвященной юбилею Шаляпина. И масштабное закрытие фестиваля. Все билеты на этот фестиваль практически проданы. Спасибо, что двигаете этот фестиваль к новым горизонтам. Первый фестиваль собрал 6 тысяч зрителей, а прошлогодний фестиваль посетило 20 тысяч зрителей».

Следуя заветам самого великого русского композитора, оставившего наследие практически во всех жанрах музыкального искусства, фестиваль ежегодно стремится к многоплановости и разнообразию программ. Этот год не станет исключением: в программе фестиваля – шесть больших концертов на Большой поляне самых разных жанров, которые пройдут в два уикенда, а также концерты для жителей и гостей Клина в Сестрорецком парке («Сцена на воде»), Летняя музыкальная академия Юрия Башмета, Четвертая Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, камерные концерты в Мемориальной гостиной, концерты стипендиатов Губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и др.

Гала-концерт открытия фестиваля, который состоится 23 июня, в этом году будет посвящен 150-летию со дня рождения великого оперного певца Федора Шаляпина. Программу из репертуара великого русского баса исполнит один из лучших певцов современности – Ильдар Абдразаков. Как отмечает сам певец, у них с Шаляпиным похожи голоса по типу, поэтому не удивительно, что и в репертуаре есть пересечения. Неслучайно именно Абдразаков стал голосом Шаляпина в одноименном сериале, вышедшем на экраны в этом году. В программе концерта оперные арии, романсы и народные песни. Также участие в концерте примут солисты Молодежной оперной программы Большого театра: Елене Гвритишвили (сопрано), Валерия Торунова (меццо-сопрано) и Илья Легатов (тенор), Камерный хор Московской консерватории и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

Юрий Башмет: «Как ни парадоксально прозвучит, будем удивлять Чайковским. Любая мелодия состоит из звуков, и мостики-связи между нотками и есть секрет импровизации в классической музыке. Мы хотим участвовать в этой импровизации. А что может быть сильнее информации, которой оставил нам Чайковский. Мы в ожидании этой импровизации. Я горжусь программой этого года. И Большой театр принимает участие, «Геликон-Опера», солисты — Денис Мацуев, и оба моих оркестра, и МХТ с «Историями любви». Мы говорим не только о любви к Чайковскому, которая определила мою жизнь. Мое сердце принадлежало «Битлз» в молодости, но для родителей продолжал ходить в музыкальную школу. И там впервые услышал симфонию Чайковского №6 «Патетическую». И понял, что я «заболел». И понял, чем. На второй стороне пластинки был Второй концерт Рахманинова. И Шестая симфония Чайковского — это то, что меня сделало. Иначе я бы был человеком «Битлз». И еще мне помог Ленин. Потому что к 100-летию Ленина в Киеве был конкурс, и я оказался единственным альтистом. И набрал там самый большой балл. И председатель жюри Крыса сказал, что все будут смеяться, если альтист выиграет конкурс. Так что нас всех назвали победителями. Но в итоге спас меня Чайковский от «Битлз». Победил он».

24 июня публике представят литературно-музыкальный вечер совместно с МХТ им. А.П. Чехова «Истории любви», где тонкое музыкальное полотно в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и маэстро Башмета соединится с рассказами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Вампилова, Горького о любви. В спектакле-концерте примут участие знаменитые актеры МХТ им. А.П. Чехова Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Кристина Бабушкина и Наташа Швец. Оригинальную музыку к спектаклю написал замечательный российский композитор Кузьма Бодров. Спектакль был впервые показан в рамках Зимнего фестиваля искусств маэстро Башмета в Москве в январе этого года и сразу вызвал восторженные отклики театральной общественности.

25 июня в Клину – традиционный вечер балета, который в этом году будет представлен спектаклем «Кармен-сюита» в исполнении балетной труппы Государственного академического Большого театра России. Солисты – Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Данила Хамзин, Александр Водопетов, Ангелина Влашинец.

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра РФ: «Большой театр в первый раз будет участвовать в фестивале Чайковского в Клину. Первая причина: Юрию Абрамовичу нельзя отказать. Если он просит, то надо. И кампания прекрасная, как мы видим. И святое место, связанное с Чайковским. Мы взвесили эти обстоятельства, и приняли решение участвовать. Так что в июне-июле мы из Большого театра переезжаем в лес. «Кармен-Сюита» была поставлена на Плисецкую, но до сих пор он остается в репертуаре, там танцуют наши ведущие солисты».

30 июня на Большой сцене прозвучит современное прочтение самого известного каприса Никколо Паганини – «Отражения» темы 24 каприса Н. Паганини Кузьмы Бодрова, а также «Воспоминание о Флоренции» Чайковского и Концерт для фортепиано и трубы №1 Шостаковича в исполнении Дениса Мацуева (фортепиано) и лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.

Дмитрий Гринченко, генеральный директор «Русского концертного агентства»: «Самое приятное — тот невероятный зрительский ажиотаж, который мы видим в этом году. После пандемии, после непростых событий, которые мы переживаем, театр стал отдушиной для зрителей. У нас выросло количество мест на большой поляне до 1200 мест, и все равно билетов почти не осталось. Каждый год мы стремимся, чтобы состав артистов на фестивале был уникальный. И программа этого фестиваля не похожа ни на один наш фестиваль. И «Большой театр приедет, хотя это совсем необычно для Большого, и Абдразаков с программой Шаляпина, и джаз Петра Востокова, и необычная программа Дениса Мацуева. Нет вопроса, звезд больше или меньше. Скорее, мы думаем о глубине программы. Чтобы зрители были чуть-чуть счастливее».

1 июля на фестивале вечер джаза в исполнении Петра Востокова и Большого Джазового оркестра. Солисты – победители проекта «Большого джаза» София Ацбеха-Негга (вокал), Андрей Баталеев (альт-саксофон), Родион Грищенко (гитара), Михаил Дмитриев (контрабас) и Даниэль Адиянц (фортепиано).

Алена Сокольская, глава городского округа Клин: «Чайковский — это про любовь. И про любовь к Чайковскому, и про любовь к Клину, где он жил. Фестиваль вырос благодаря программе опен-эйр. «Геликон» выступал на ступенях руинированной усадьбы Танеевых, а сегодня у нас есть инвестор, готовый возродить эту усадьбу. Мы решили программу транспортной доступности: пустили «Ласточки» по железной дороге, отремонтировали дороги, появилась скоростная трасса М11. У нас не было ни одной гостиницы в 2015 году, а сейчас есть номерной фонд, и мы строим еще одну гостиницу рядом с домом-музеем Чайковского. Мы расширяем площадки: не только в доме-музее, но и в Сестрорецком парке на сцене на воде, и там есть и звук, и свет, и рояль. У нас появилась музыкальная школа на 2500 детей, и там тоже будет фестиваль, там будут проходить мастер-классы. Все это благословение Петра Ильича. Клин вернул себе утраченное в годы индустриализации свое место в области культуры. И это был единственный фестиваль, который не был отменен в годы пандемии. Благоустраивается улица Чайковского, максимально сохраняя исторический вид, и при этом наполняя ее музыкальными артефактами».

На гала-концерте закрытия фестиваля 2 июля будет представлена знаменитая опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении постоянного участника фестиваля театра «Геликон-Опера». Интересно, что опера Моцарта в оригинале звучит на итальянском языке – именно на нем написал либретто в четырех частях Лоренцо да Понте. Однако в 1875 году именно Петр Ильич Чайковский перевёл это либретто на русский язык, и именно в его переводе опера исполнится и на сцене фестиваля.

Дмитрий Бертман, генеральный директор/художественный руководитель театра «Геликон-опера»: «Мы с Юрием Абрамовичем много лет сотрудничаем, и надеемся, что распоряжение Президента Путина будет выполнено, и в Клину будет построен концертный зал, и фестиваль станет внесезонным. Это уникальное место, уникальный музей. И домик Чайковского, и архив, где хранятся все рукописи Чайковского. Сердце бьется, когда заходишь и видишь его ноты с пометками, их нужно читать и понимать новые смыслы, которые вкладывал Чайковский. Я помню открытие фестиваля, когда дирижировал Риккардо Мути. У Чайковского много всего — критические статьи о музыке, либретто. «Пиковая дама» - либретто подписано Модестом Чайковским, но если посмотреть рукописи, то оно написано целиком Петром Ильичом, а имя Модеста внесено для того, чтобы семья получала гонорары. Чайковский сделал русский текст для «Фигаро» Моцарта, о чем мало кто знает. Сейчас исполняют «Фигаро» на языке оригинала, и мы в том числе. Но мы решили сделать версию и с русским текстом Чайковского, дирижировать будет Валерий Кирьянов, и петь будут ведущие наши солисты».

Билеты на события фестиваля уже в продаже на сайте и в кассах Музея-заповедника.

Юрий Башмет: «Я не могу пригласить всех бежать в кассы, потому что билетов нет. Но будут трансляции, - включайте их. Слушайте Чайковского, слушайте классическую музыку, - тогда вы не забудете про любовь. И все плохое уйдет. Когда мне подарили уртекст Шестой симфонии, - я увидел 8 вариантов одного такта! Там такой кровавый труд! Я сел на стул и смотрю, что видел Петр Ильич, когда сочинял ее. И какая же фантазия у него, там довольно грустный вид из окна. А он на этом месте создал такое гениальное произведение. Любите Чайковского, и тогда вы полюбите собственную жизнь».