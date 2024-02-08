Юрий Башмет объяснил про атмосферу и иностранцев

Пришлось задать маэстро вопрос о том, есть ли настоящая фестивальная атмосфера на Московском фестивале Башмета. Общение зрителей, музыкантов между собой, посещение не своих, а других концертов музыкантами. В отличие от Сочинского или Ярославского фестивалей.

«Ответ простой. В Сочи есть одно место встреч, где артисты и музыканты чаще всего встречаются после концертов, - кафе «Восточный квартал» около Зимнего театра. И там возникает атмосфера общения. Здесь же, в Москве, много площадок, и минус в том, что ощущение фестивальности есть у тех, кто участвовал в сегодняшнем концерте. Вот были «Соборяне», и там все сидели, общались, кто-то из зрителей был, мы тоже были. Последний из артистов ушел в 8:20 в метро. И это были не мы».



Юрий Башмет

Многое еще связано с человеческими отношениями. На нашу постановку пришли артисты, участвующие в постановке «Живые и мертвые». Просто пришли увидеть, пообщаться с коллегами. Но вопрос хороший, может быть, мы в следующий раз создадим какой-то адрес, место, где смогут пообщаться все участники фестиваля. Я не говорю про алкоголь и ужин, хотя это тоже очень важно. И тут, в «Башмет-центре», происходит общение. Кто-то репетирует. Они встречаются и общаются.

Директор Башмета Дмитрий Гринченко пояснил, что изначально фестиваль хотел использовать многообразие площадок в Москве как свое преимущества.

«Москва такой город, что у каждой культурной точки есть свой зритель. У каждого театра или концертного зала есть своя аудитория. Если мы хотим, чтобы фестиваль охватил большее количество зрителей, то мы должны проводить мероприятия на большем количестве точек. Таков был замысел московского фестиваля».

Далее Башмет рассказал о наиболее, по его мнению, интересных концертах фестиваля.

«Меня совершенно поразил концерт в честь почти 97-летнего композитора Александра Зацепина. Поразил своим состоянием здоровья и ума. Он поднимался сам на сцену, безо всякой помощи. А там крутые лестницы без перил».

Юрий Башмет объяснил, почему он в свой день рождения сыграл только «Ленинградскую» симфонию Шостаковича, и не было никаких гостей.

«Мы каждый год в мой день рождения играем концерт, на который не объявляем программу. И в этот раз программа была неожиданной и держалась в секрете. И вот Седьмая симфония Шостаковича, и все. Это интересно было. Я и Юношеский оркестр. И в этот день Юношеский оркестр получил федеральный статус. Чтобы он существовал даже после нас, появилась государственная основа. Это для его существования, для его продолжения. Последние два года мы содержали его за счет средств гранта от Президентского фонда, а теперь будет федеральный бюджет».

Журналисты предложили в качестве площадки для общения Пушкинский музей, но Юрий Башмет отверг ее из-за строгих правил внутри музея и даже из-за невозможности курить.

«Здесь традиции и свои правила».

Что касается иностранных гостей и участников, то Башмет повторил известную истину о том, как им потом вернуться.

«На фестивале Чайковского возник этот разговор. Ни у кого желание не пропадает, но у них есть страх возвращения. Мы гарантируем им здесь гостеприимство и полную безопасность. Но по возвращении… На конкурсе Чайковского не приехал член жюри из Австрии, он подошел к начальству, спросил про конкурс, и ему ответили, что можно ехать, но в конце сезона надо продлевать контракт, и он все понял, и не приехал. А другой смелый немец, мой коллега, ездил и ездил, а потом его уволили. Они потом получают по «заслугам». Поэтому я надеюсь, что те, кто дают согласие, они доедут».

Дмитрий Гринченко сообщил, что в финале конкурса композиторов в Сочи появится один украинец. Условия конкурса позволяют анонимизировать участников, и финалисты (которым позволено сыграть свои произведения с участниками «Солистов Москвы») выбираются исключительно с творческой точки зрения.

Дмитрий Гринченко высказал свою точку зрения на фестиваль в Москве.

«Фестиваль Башмета в Москве — это самый молодой фестиваль, потому что мы не хотели делать фестиваль в Москве долгое время. Кроме BBC Proms никаких других известных фестивалей в столицах любой страны мира нет. В Вене есть музыкальные фестивали, но мы знаем Зальцбург. Столица — это место, где количество мероприятий пожирает друг друга. Мероприятия в столицах пожирают друг друга. Мы сделали фестиваль, где люди ощущают фестиваль, посещая разные площадки. Люди понимают, что это не череда концертов. Идея была в другом».

Юрий Башмет добавил:

«У нас 18 концертов за 30 дней. Это настоящий фестиваль».

Вадим ПОНОМАРЕВ