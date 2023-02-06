Юрий Башмет смело соединил Эдварда Грига с Максимом Горьким

Есть ли взаимосвязь между Горьким и Григом? Несомненно, есть.

В воспоминаниях А. Курской «Горький в Италии в 1928 году» говорится: «Алексей Максимович был образованным человеком. Вкусы его в музыке совпадали с ленинскими: он любил музыку Бетховена, Баха, Шопена, Грига». «Алексей Максимович очень любил Грига и часто просил, чтобы его исполнили»,— вспоминал композитор Ю. Шапорин. Пианист Н. Буренин, сопровождавший писателя в его поездке по Америке, рассказывает: на вилле, где остановился Горький с друзьями, «каждый вечер все собирались в гостиной и слушали музыку. Горький не пропускал ни одного вечера. Он любил ворочать огромные поленья в камине и слушать своего любимого Грига. Он писал в то время повесть «Мать». Не случайно в ней Софья играет Грига. В течение трех месяцев Горький неизменно слушал его». В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» упоминаются григовские романсы — «Лебедь» и песня Сольвейг. Публицист Дмитрий Быков считает, что Горький проникнулся Григом после отъезда в Америку с любовницей в 1907 году: «По вечерам все сходились к камину, Буренин играл Грига — Горький полюбил там Грига на всю жизнь».



Участники концерта

Выглядело это действо «Рождение человека» так. Играют «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета кусочки из сюиты Грига «Из времен Хольберга» или «Двух норвежские мелодии». Между кусочками выходят артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк, и читают рассказы Максима Горького «Страсти-мордасти» и «Рождение человека» (довольно пафосные, на сегодняшний взгляд). А еще есть русский фольклорный ансамбль «Комонь», который поет а капелла песни, которые предположительно могли петь литературные герои. А еще есть видео-экран на заднике, где показывается инсталляция в духе ИИ на основе живописи скандинавских художников, современников Грига, авторства Аси Мухиной.



Евгений Миронов, Юрий Башмет и Александра Урсуляк

Честно говоря, больше всего со смысла сбивала видео-графика. То есть, когда «Солисты Москвы» играли Грига, все эти фьорды, поля и море смотрелись очень органично. Но дальше артисты выходили читать Горького про провинциальную проститутку, больную сифилисом, или про роды на обочине дороги в Грузии. И виды Скандинавии как-то вообще сбивают с толка. А других ИИ в виде Аси Мухиной не нарисовал…

Что скрывать, «Из времен Хольберга» Грига - одно из любимейших произведений для Башмета, и «Солисты Москвы» играют ее постоянно и великолепно. Не менее великолепно сыграли и в зале им. Чайковского в рамках фестиваля Юрия Башмета. Не уверен, что они могут сыграть это менее великолепно в любом состоянии.



Участники концерта

Евгений Миронов и Александра Урсуляк попытались максимально органично прочитать помпезный текст Горького. Иногда получалось, иногда нет. Но они читали тактично, нигде не переходя на утрирование или гротеск. А я подумал, насколько же сейчас Максим Горький максимально не актуален для нынешних времен. И как же сложно актерам.

Фольклорный ансамбль «Комонь» остался вещью в себе. Во взаимодействие с музыкантами на сцене не вступал (не петь же ему Грига), но в рамках действа вполне себе отыграл всю фольклорную часть, профессионально и чистенько.



Фольклорный ансамбль «Комонь»

А фестиваль Башмета в Москве продолжается.

Гуру КЕН

Фото: Яна ИКСАНОВА