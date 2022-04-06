Зимний фестиваль в Сочи и «Путь Чайковского» Башмета получили президентский грант

Как отметил маэстро Бамшет, всего за 15 лет своего существования фестиваль в Сочи стал «визитной карточкой» не только зимнего Сочи, но и главной зимней культурной площадкой России, центральным культурным событием зимы в Европе. На фестиваль съезжаются ведущие мировые музыканты и артисты, многочисленные туристы, представители СМИ:
«Для меня конечно очень приятно, что ставший всего за 15 лет легендарным, Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, стал одним из победителей в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
На протяжении последних лет программа и стратегия развития фестиваля формируется в рамках долгосрочной концепции развития. Одной из главных задач которой является формирование масштабного творческого креативного проекта мирового уровня.
Фестиваль ежегодно представляет уникальную разнообразную программу с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов, проходит большое количество мировых премьер, огромное внимание уделяется образованию и молодому поколению деятелей. Сегодня Зимний международный фестиваль искусств в Сочи стал местом, где формируются актуальные тенденции развития российской и мировой культуры.
Фестиваль является ярчайшим примером того, как всего за 15 лет удалось создать уникальный масштабный культурный проект и добиться признания в мировом культурном сообществе.
И конечно, поддержка фестиваля Президентским фондом культурных инициатив очень важна для нас, это позволит фестивалю развивать еще стремительнее, становится еще более полнокровным и разнообразным. И отдельно хотел бы сказать, что очень важно, что в наше не самое просто время, Государство уделяет такое внимание Культуре и профессиональному искусству в нашей стране. Ведь наша Культура во всем многообразии, в исторических достижениях, в развитии сегодняшнего дня и делает нашу страну уникальной, создает само понятие «Культурного кода России», - отметил маэстро Башмет.
XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством Юрия Башмета проходил с 16 по 27 февраля 2022 года.
С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни не только нашей страны, но и Европы.
Проект “Путь Чайковского” “Русского концертного агентства” также победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
Об этом сообщил арт-директор агентства, народный артист СССР, лауреат Государственных премии СССР и Российской Федерации Юрий Башмет.
«Петр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки. Чайковский – самый популярный и известный русский композитор, его жизнь и творчество бесконечно, самой сутью, связаны с Россией. Музыку Чайковского невозможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», – объясняет Башмет.
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