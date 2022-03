Россия уходит от европейской культуры

Камила анонсировала эту песню 21 февраля. Это четвертый трек ее грядущего альбома «Familia». Она также показывала фрагмент песни в своем TikTok. Это ее третья совместная работа с Эдом Шираном после совместной работы над South of The Border и пока неизданной песней The Boy. В песне Bam Bam Камила проводит параллели между занятием серфингом и отношениями, призывая... больше танцевать для решения всех проблем.