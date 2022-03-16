Россия уходит от европейской культуры

Все началось с геев в нулевые. Точнее, с возможности усыновления ими детей. Большинство из моего окружения — геи, но никто их них никогда вслух не поддерживал усыновление детей. В Европе мало того, что ввели этот закон, но и ювенальные службы стали отбирать детей у нормальных семей и… отдавать их гей-парам. Кажется, это очень далеко от идеалов европейского Возрождения, и уж совсем чуждо русской культуре.

Затем cancel-культура. «Отмена» популярных актеров, писателей, музыкантов из-за сомнительных голословных обвинений сильно поколебала правовую систему Европы. А ведь россияне невероятно сильно в нее верили. Она оказалась пшиком, все это хваленое «британское право». Мнение домохозяек стало выше норм права.

Ситуация с Украиной сломала вообще всю толерантность в Европе. Конечно, Путин сделал чудовищную ошибку, начав войну с братской страной. Но реакция европейцев оказалась еще более чудовищной. В Европу вернулся нацизм, когда за русскую национальность или гражданство России можно увольнять с работы, как Гергиева и Нетребко. Можно запретить исполнение русских композиторов, вроде Чайковского и Рахманинова. Можно нарушать священное право собственности (бывшее в лучшие времена). И за это ничего не будет.



ТЕКСТ





Не думаю, что российской культуре по дороге с этими отклонениями. Нет сомнений, что в Европе масса нормальных людей, но они просто боятся что-то говорить из-за аномалий правовой системы. Даже не представляю, когда ситуация нормализуется. И если за российскую культуру особой боязни нет, то модификация европейской культуры происходит прямо на наших глазах, и это страшно. Да, это все медленно, и требования не играть Чайковского или иметь половину оркестра из чернокожих (или женщин, или трансгендеров, или мусульман), а не по творческим мотивам — ползучие. Но они — везде.

На этом фоне российская культура выглядит отщепенцем. Или здоровой, не знаю. Но другой. У нас оркестры на 70% состоят из женщин, например. Но не по причине квот, а сугубо по творческим причинам. И это нормально. А заставлять вводить квоты — ну ненормально это.

Возможно, российская культура останется в скором времени единственно европейской. И не потому, что лучшая или передовая, а потому что ценности европейских институций значительно отдаляются на глазах от европейских же ценностей. Их просто ломают. Я не знаю, зачем и кому это нужно.

Гуру КЕН