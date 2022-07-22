Anna Asti: Никогда не буду работать с продюсером!

В программе «Стол заказов» на телеканале RU.TV у Анны спросили об её отношениях с супругом. При этом упомянули, что, по слухам, муж стал её продюсером. Однако певица сразу опровергла данную информацию, заявив, что пока не хочет иметь ничего общего с тем, кто будет её контролировать.
«Это невозможно, потому что продюсера у меня нет и не будет. Не хочется больше так. Хочу дышать полной грудью и делать всё по-своему. Я не говорю, что продюсер – это плохо. Нет, это всегда поддержка, это человек, который знает больше, чем ты. Но вот когда ты делаешь так, как хочешь, то это класс. Не нужно ни с кем ничего утверждать, либо чего-то бояться», — призналась Анна.
Также она подчеркнула, что сама является для себя продюсером, в то время как супруг больше занят «бумажной волокитой».
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