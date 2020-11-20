Баста выпустил итоговый альбом «40»

В альбом вошли 23 трека, в том числе коллаборации с такими артистами, как Скриптонит, ATL, Noize MC, T-Fest, ODI, Эрика Лундмоен, ANIKV и Moscow Gospel Team. Отметим, что 40 лет Василию Вакуленко исполнилось 20 апреля.

«Те песни, которые я собрал на этом альбоме, они очень личные. Это прощание с самим собой — молодым, юным, дерзким, фатальным. Я попытался в этом альбоме говорить от лица себя 18-летнего, это такая попытка сыграть в машину времени. Этот альбом — черта определенная, этот альбом — итог. 40 лет, которые я прожил, и то, кем я стал, все это в этом альбоме», - говорит Вакуленко.



Баста

Песни альбома рассказывают о жизни провинциальных преступников, их самочувствии и жизненных ценностях.