«Florence + the Machine» выпустили клип с Биллом Найи

Билл Найи сыграл роль тревожного расстройства, мучающего вокалистку группы Флоренс Уэлч.

Режиссером клипа «Free» стала Отем де Уайлд, уже работавшая с «Florence + the Machine» над клипами «King», «Heaven Is Here» и «My Love». Съемки видео проходили в Киеве, там же был снят клип «Heaven Is Here».

Трек «Free» войдет в новый альбом Florence + the Machine «Dance Fever», релиз которого состоится 13 мая. Также на нем можно будет услышать ранее выпущенные синглы «King», «Heaven Is Here» и «My Love». В него вошел и трек «Girls Against God», который Florence and the Machine исполнили на недавнем концерте в Ньюкасле.







Florence Welch

Продюсером «Free» стал Джек Антонофф – он также работал над всеми упомянутыми треками, за исключением «My Love». Над «My Love» поработал Дэйв Бэйли, фронтмен группы Glass Animals, известной по хиту «Heat Waves».

«Dance Fever» станет первой студийной работой Florence + the Machine за четыре года, сообщает «Союз». Флоренс Уэлч описала альбом как «сказку из 14 песен». Незадолго до начала пандемии певица заинтересовалась хореоманией – феноменом средневековой танцевальной лихорадки. Она приступила к работе над материалом в марте 2020 года, прямо перед началом карантина. В песнях можно услышать влияние Игги Попа, фолк-певиц Люсинды Уильямс и Эммилу Харрис – сама Уэлч называет стиль альбома «клубным Ником Кейвом». При написании текстов она вдохновлялась героинями с картин прерафаэлитов, готическо-фантастическими романами Кармен Марии Мачадо и Джулии Армфилд, а также фильмами «Плетеный человек», «Ведьма» и «Солнцестояние».