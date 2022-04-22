Мари Краймбрери срифмовала бакс и «Relax»

Певица рассказывает о том, как надо бороться с усталостью, и приходит к мнению, что надо сиять и танцевать, и тогда все проблемы будут решены. Тем более, что «любить совсем не значит просить взамен».







«Я посвятила эту песню своему отражению в зеркале, когда разучилась понимать что означает «любить себя». Я поняла, что бессильна перед своей внутренней пустотой, как бы ярко ни светили софиты под самые громкие на свете аплодисменты», - говорит певица.



Мари Краймбрери