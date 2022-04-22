Мари Краймбрери срифмовала бакс и «Relax»

Сергей Грей снял mood-видео на фоне серых урбанистических пейзажей с рекой и железнодорожным мостом. Певица нервно танцует, а потом привязывает синюю надувную звездочку к перилам. Песня посвящена выживанию в «не прекрасном» и «не смеющемся» мире.
««Релакс» — это саундтрек для жителей мегаполиса, который зазвучит в том самом эпизоде, когда серый город становится всего лишь незаметной локацией, а на первый план выступает музыка, которая зачастую играет в наушниках всех тех, кто каждый день куда-то спешит. В погоне за лучшей жизнью, возвращаясь с работы, среди сотен соседей по вагону метро или автомобильной пробки становится ясно — «два человека — это больше, чем может быть», а для счастья понадобится всего лишь один бакс», - говорится в пресс-релизе.
Автор музыки и слов: Мари Краймбрери. Аранжировка: Alex Davia, Андрей Генчев.
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