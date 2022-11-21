Тейлор Свифт стала триумфатором American Music Awards

Певица является теперь мировым рекордсменом по числу призов AMA: всего их у нее 40 штук, сообщает Intermedia.



Taylor Swift

Лидер по числу номинаций Bad Bunny удостоился двух призов (из восьми возможных), столько же статуэток унесли домой Бейонсе, Гарри Стайлз, BTS, Кендрик Ламар, кантри-музыкант Морган Уоллен, нигерийский исполнитель Wizkid и его соотечественница Tems.

Почетную награду «икона AMA» получил Лайонел Ричи, а Стиви Уандер и Чарли Пут исполнили попурри из нескольких его хитов, где к ним присоединились и другие звездные гости. Во время церемонии также выступили Imagine Dragons, Анитта, Ари Леннокс, Кэрри Андервуд, Биби Рекса, Чарли Пут, Дав Кэмерон (названная дебютанткой года) и Пинк со своей новой песней «Never Gonna Not Dance Again» и трибьютом покойной Оливии Ньютон-Джон «Hopelessly Devoted to You».