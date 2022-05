У Кендрика Ламара появился альбом и еще один ребенок

Это пятый студийный альбом Ламара, и он первый за 5 лет. В альбом вошли 18 треков, в том числе фиты с Бет Гиббонс из Portishead, Фарреллом Уильямсом, Флоренс Уэлч, Ghostface Killah, Sampha, Baby Keem, Kodak Black и другими.

Накануне релиза Кендрик обнародовал обложку, на которой изображена его семья: он сам, его невеста Уитни Алфорд, их старшая дочь (которая родилась в июле 2019 года) и младенец. Таким образом музыкант сообщил, что они с Уитни снова стали родителями, что для многих стало сюрпризом: о новой беременности они не объявляли. Пол и имя малыша неизвестны.







В одной из песен музыкант упоминает Владимира Путина: «Vladimir making nightmares (How I get so low?)». Нашлось место также упоминанию коронавируса и многих других социальных проблем.