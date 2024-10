Джефф Линн объявил о завершении карьеры с ELO

ELO во главе с Джеффом Линном объявили дату и место своего последнего живого выступления. Концерт состоится в лондонском Гайд-парке в следующем году в рамках фестиваля BST Summertime 13 июля 2025 года. Они станут первыми артистами, которые будут объявлены для ежегодного цикла концертов в центральной части Лондона.



ТЕКСТ

«Мое возвращение к гастролям началось в Гайд-парке в 2014 году, — сказал в своем заявлении лидер группы Джефф Линн. - Кажется, это идеальное место для нашего последнего шоу. Мы не можем быть более взволнованы тем, что разделим этот особенный вечер в Лондоне с нашими британскими поклонниками. Как поется в песне, «мы сделаем это еще раз!»

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В настоящее время группа находится в турне Over and Out по США, которое завершится парой концертов в Kia Forum в Лос-Анджелесе 25 и 25 октября.

Electric Light Orchestra (ELO) образовалась в 1970 году в Бирмингеме, Англия, и стала опорой британской рок- сцены на протяжении последующих десятилетий. Первоначально состоявшая из Линн, автора песен Роя Вуда и барабанщика Бева Бевана, группа выпустила свой одноименный дебютный альбом в 1971 году и продолжила выпускать 14 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2019 году с From Out of Nowhere.

В конце 70-х и начале 1980-х годов группа собрала шесть хитов, вошедших в десятку лучших в Billboard Hot 100, достигнув пика с «Don't Bring Me Down» в 1979 году на 4-м месте. Они имели аналогичный успех в Billboard 200 с пятью записями в десятке лучших в Billboard 200. Несколько их альбомов, включая Out Of The Blue 1977 года, были удостоены платинового статуса в США от RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки).