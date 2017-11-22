РЕН ТВ покажет юбилейный концерт «Бригады С»

Телеканал покажет концерт, сыгранный в московском клубе Yotaspace в 2015 году. Это выступление уникально: именно оно стало началом нового этапа в истории «Бригады С» и впервые объеденило участников группы на одной сцене после 21-летнего перерыва.



Бригада С

Концерт был приурочен к 30-летию московской рок-лаборатории – главной движущей силы столичной рок-музыки восьмидесятых. Возрождённая «Бригада С» включила в себя практически всех участников легендарного состава коллектива, а сет-лист выступления состоял из лучших хитов группы.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть живое исполнение знаментых композиций «Белый колпак», «Дорожная», «По дороге разочарований», «Моя бабушка курит трубку» и многих других.

Эфир 26 ноября в 00:00 на РЕН ТВ.