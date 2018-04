Антон Батагов выпускает «An Evening Hymn»

Имя этого пианиста и композитора связывают с минимализмом и новым прочтением классики. На этот раз А. Батагов обратился к стилю раннего барокко – школе английских вирджиналистов (virginal – староанглийское название клавесина). Эта музыка была предназначена для клавесина, лютни, органа, а последняя пьеса – для голоса в сопровождении ансамбля. Но Батагов играет ее на современном концертном «Стейнвее». Он изучал старинные трактаты об этой музыке, но, следуя правилам, он привносит в исполнение дух и практику современного минимализма и рок-музыки.

В давние времена музыканту предоставлялась большая свобода в подходе к нотному тексту. Исполнение становилось сотворчеством. То же самое происходит в современной неакадемической музыке. Батагов соединяет эти два мира. Он намеренно противопоставляет себя «аутентистам»: исполнители и слушатели XXI столетия не могут воспринимать эту музыку так же, как те, кто сочинял, исполнял и слушал ее четыре-пять веков назад.

«Даже руки, которые играют на рояле, – говорит музыкант, – это не те руки, которые играли на старинных клавишных инструментах. В их физическом опыте есть и джазовый пианизм, и рокерский, и нью-эйджевый, и минималистский, и авангардистский».

В аскетично-сдержанном на первый взгляд музыкальном пространстве Генри Пёрселла, Джона Доуленда, Уильяма Бёрда, Джона Булла и анонимных авторов начала XVI века обнаруживаются черты, поразительно сближающие эту музыку с современностью и, прежде всего, с минимализмом во всех его ипостасях. Программа «An Evening Hymn» была записана в студии «СинеЛаб СаундМикс» в 2017 году.

Концерт - презентация альбома состоится 13 апреля в Филармонии - 2.

1. A Galyarde - Аноним (начало XVI века)

2. Chacone in G minor - Генри Пёрселл

3. Melancholy Galliard - Джон Доуленд

4. Galiarda - Джон Булл

5. The Short Mesure Off My Lady Wynkfylds Rownde - Аноним (начало XVI века)

6. Suite in G Major - (Prelude / Almand / Courante / Minuet) Генри Пёрселл

7. My Ladye Nevels Grownde - Уильям Бёрд

8. Ground in C minor - Генри Пёрселл

9. In Nomine - Джон Булл

10. Mrs. Vauxes Gigge - Джон Доуленд

11. Rondo in D minor - Генри Пёрселл

12. My Lady Careys Dompe - Аноним (начало XVI века)

13. The Right Honourable The Lord Viscount Lisle, Lord Chamberlaine To The Queenes Most Excellent Maiestie, His Galliard - Джон Доуленд

14. An Evening Hymn - Генри Пёрселл