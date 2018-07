Elvis Costello отменил тур из-за раковой опухоли

Лечащий врач настоятельно рекомендовал ему сделать перерыв и отдохнуть.

«Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе нужно начать играть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции», — цитирует обращение Костелло Reuters.



Элвис Костелло

После такой операции необходима реабилитация три-четыре недели. Однако, музыкант продолжил выступать.

«Приходится признать, что восстановление будет дольше, чем бы хотелось», — написал исполнитель в соцсети.

Элвис Костелло — британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей новой волны, а впоследствии получил репутацию, возможно, самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана. Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top 20, а Brutal Youth (1994) поднялся до #2. Самыми успешными синглами этого исполнителя были «I Can’t Stand Up For Falling Down» (#4, 1980) и «A Good Year for the Roses» (#6, 1981)[2].