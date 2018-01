Grammy вручили в 60-й раз

Как и прежде, победителей выбирали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. В этом году статуэтки в виде граммофона присуждались в 84-х номинациях, передает RT.

Во время церемонии с музыкальными номерами выступили Элтон Джон, Майли Сайрус, Стинг, U2, Луис Фонси и Дэдди Янки (Despacito) и другие. Ведущим второй год подряд был британский актёр Джеймс Корден.

Многие участники и гости церемонии украсили одежду белыми розами в знак солидарности с движением против сексуальных домогательств. Кроме того, данную тему артисты затрагивали и во время своих речей и песен. В частности, певица Кеша исполнила песню Praying о её отношениях с продюсером Доктором Люком, которого она обвиняет в изнасиловании.

Основные номинации

В трёх из четырёх главных категорий на этот раз победил американский певец Бруно Марс. Лучшей записью признана композиция 24K Magic, лучшим альбомом — одноимённый диск, а лучшей песней — That's What I Like.

Лучшим новым исполнителем стала 21-летняя канадская соул-певица Алессия Кара.

В категории «Лучший кантри-альбом» статуэтку забрал американский певец Крис Стэплтон, «Лучший рэп-альбом», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео» — Кендрик Ламар, «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой» — американская рок-группа Portugal, «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший поп-альбом» — британец Эд Ширан с песней Shape of you. Наградой за «Лучший танцевально-электронный альбом» отмечен 3-D The Catalogue немецкой группы Kraftwerk.

«Грэмми» за лучший традиционный вокальный поп-альбом получил диск «Тонни Беннетту 90» (Tony Bennett Celebrates 90). Лучшей песней в жанре рок стала Run американской группы Foo Fighters, лучшим рок-альбомом — A Deeper Understanding группы The War on Drugs. Награды за лучший латиноамериканский поп-альбом удостоилась Шакира (El Dorado).

В номинации «Лучшая аранжировка» премию забрал американский певец, аранжировщик, кинокомпозитор и пианист Рэнди Ньюман. Победу ему принесла шутливая песня «Путин» (Putin).

Победные этюды

«Грэмми» за «Лучшее инструментальное соло» получил российский пианист и композитор Даниил Трифонов. Награды удостоился его альбом Transcendental с этюдами Ференца Листа.

На премию в категории «Лучший классический сольный альбом» был номинирован диск «Свиридов: Отчалившая Русь» оперного певца Дмитрия Хворостовского и дирижёра Константина Орбеляна. Её могли присудить Хворостовскому посмертно, однако лауреатом премии в данной номинации стала канадская оперная и концертная певица Барбара Ханниган.

Валерий Гергиев и представители Мариинского театра, выдвинутые на соискание премии в категории «Лучшая оперная запись» за исполнение оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок», награду также не получили — она досталась австрийскому дирижёру Гансу Графу и Хьюстонскому симфоническому оркестру за исполнение оперы «Воццек» австрийского композитора Альбана Берга.