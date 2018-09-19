Justin Bieber спел для невесты у Букингемского дворца

Джастин Бибер выбрал оригинальный способ признаться в любви своей невесте Хейли Болдуин во время совместной поездки в Лондон.ПопЛюбовные историиБибер и Болдуин были в Лондоне на показе мод Adidas. Пара прогуливалась в районе Букингемского дворца. Неожиданно Джастин Бибер остановился у фонтана и под гитару исполнил свой хит «Cold Water» для Хейли Болдуин. View this post on Instagram A post shared by @michael_kmlg on Sep 18, 2018 at 11:48am PDT Быстрый поиск: Justin Bieber Добавить комментарий
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