Justin Bieber спел для невесты у Букингемского дворца

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Джастин Бибер выбрал оригинальный способ признаться в любви своей невесте Хейли Болдуин во время совместной поездки в Лондон.

Бибер и Болдуин были в Лондоне на показе мод Adidas. Пара прогуливалась в районе Букингемского дворца. Неожиданно Джастин Бибер остановился у фонтана и под гитару исполнил свой хит «Cold Water» для Хейли Болдуин.

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