Chemical Brothers вернулись с новым альбомом «No Geography»

На счету The Chemical Brothers несколько дисков, занимавших 1 место в британских чартах. По всему миру было продано 12 миллионов альбомов и 6 миллионов синглов. Группа первой среди электронщиков получила премию «Грэмми» в категории «Лучший рок-инструментал» за трек «Block Rockin’ Beats», а за свою карьеру The Chemical Brothers получили 4 «Грэмми».

В новой работе «Братья» вернулись к своему уникальному звучанию, которое в 90-х привело электронную музыку на все мировые танцполы и на вершины хит-парадов. Том Роулендс и Эд Саймонс записывали «No Geography» на том же оборудовании, что и первые два альбома. Отступив назад в том, что касается техники, The Chemical Brothers создали передовой альбом, в котором, не сбрасывая оборотов, напомнили о своих прежних победах. Электронная едкая психоделика с массой сэмплов хитро сплетена с пульсирующим танцевальным басом, резкими ритмами и шершавым, а где-то и колючим звуком — это знакомый еще по 90-м биг-бит, мимикрирующий под музыку нового века. Чуть особняком в альбоме стоит хлесткий диско-трек «Got to Keep On» с сэмплом из хита 78-го года «Dance with Me» Питера Брауна. В «No Geography» The Chemical Brothers снова подтвердили умение создавать широкоформатную и вневременную танцевальную музыку.



The Chemical Brothers - «No Geography»

Новые треки в живом исполнении, суперхиты, на которых выросли поколения любителей электронной музыки, невероятное визуальное шоу - на концерте The Chemical Brothers в Петербурге 6 июня в СК «Юбилейный» и 7 июня в Москве на ВТБ Арене.