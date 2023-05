The Chemical Brothers показала новый техно-бит «All Of A Sudden»

Трек записан в лучших классических традициях группы: динамичный техно-бит, яркая клавишная партия и отличный вокальный сэмпл, идеально вписанный в композицию.

«All Of A Sudden» – вторая песня The Chemical Brothers, выпущенная в 2023 году. Она вышла в качестве би-сайда винилового издания сингла «No Reason». Сама композиция «No Reason» увидела свет 17 марта, а на виниле она была выпущена 28 апреля. Издание вышло ограниченным тиражом на 12-дюймовых красных пластинках.

Возможно, обе композиции – и «All Of A Sudden», и «No Reason» – появятся на новом альбоме The Chemical Brothers, релиз которого состоится осенью 2023 года. Точная дата выхода и название работы пока не сообщаются, но известно, что музыканты приурочили ее к 30-летию группы. Хотя The Chemical Brothers были образованы в 1989-м, их первый сингл «Song to the Siren» вышел 1 октября 1992 года, тогда еще под старым названием The Dust Brothers. В 2023-м треку исполняется не 30 лет, а 31 – однако не исключено, что ранее у The Chemical Brothers не было возможности отпраздновать юбилей.

Грядущий альбом группы станет их первой студийной работой после четырехлетнего перерыва. Последняя на сегодня пластинка The Chemical Brothers «No Geography» вышла в апреле 2019-го. Она заняла четвертое место в британском чарте и принесла музыкантам две «Грэмми»-2020 – «Лучший танцевальный/электронный альбом» и «Лучшая танцевальная запись», за песню «Got to Keep On».