Отец Дмитрия Бикбаева покончил с собой

Его нашли в хозяйственной постройке во дворе дома, где Амириз проживал с семьей. О страшной находке в полицию заявил пасынок Александр.



Дмитрий Бикбаев

Как стало известно РЕН ТВ, при обнаружении тела отца певца и актера Дмитрия Бикбаева Амириза найдена записка. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

Дмитрий Бикбаев — российский певец, актер театра и кино, театральный режиссер. Популярность Бикбаеву принесло участие в проекте "Фабрика звезд" и дуэте "БиС". Он также фронтмен группы Apostol и творческий директор театрального центра "Маленькая Луна".