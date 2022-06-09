Гагарина, Бикбаев, Дружинин объявили старт всероссийского конкурса исполнителей

Всероссийский конкурс индивидуальных исполнителей “Соло 01” для детей и подростков от 11 до 17 лет проводится по инициативе Главного управления МЧС России по Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Москвы и программы “Территория культуры Росатома”.

Всего будет отобрано 35 финалистов, которых в Москве ждет двухнедельная специально разработанная культурно-просветительская программа, насыщенная репетициями с профессиональными наставниками, развитием навыков выступления на сцене, записью песен в студии, общением с признанными мастерами сцены, а также экскурсиями и развлечениями.

Творческая встреча с Полиной Гагариной, мастер-классы от Nansi&Sidorov и Guru Groove Foundation, а также музыкальный джем с участниками “Soul Kitchen”, шоу "Голос", "Победитель", "Новая волна" позволят молодым талантам не только перенять опыт, но и вдохновиться непосредственным общением с кумирами. Для участников конкурса будет написано 12 авторских песен, которые в дальнейшем зазвучат в столичных парках.



Дмитрий Бикбаев

Дмитрий Бикбаев автор идеи проекта и режиссер финального музыкального шоу “Пламенные сердца”, руководитель Открытого театрального пространства “Арт-платформа”: “Основной задачей конкурса стало создание условий для всестороннего творческого развития детей со всей страны и привлечение дополнительного общественного внимания к престижу работы сотрудников МЧС. Через творческий подход мы формируем тренд на новый образ социального героя современной России, человека готового взять персональную ответственность не только за свое будущее, но и за будущее окружающего мира. От лица организаторов благодарю за поддержку нашего конкурса Президентский фонд культурных инициатив и Правительство города Москвы”.





На протяжении всего конкурса профессиональная съемочная группа запечатлит переживания и успехи участников, преодоление ими сложностей и зарождение дружбы, весь путь от приезда в Москву до выхода на сцену. Регулярные видеодневники погрузят зрителя в творческое закулисье большого и социально значимого проекта с федеральным охватом участников.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив: «Фонд с особенным вниманием относится к проектам-победителям, чьи идеи направлены на творческое развитие детей и подростков. Конкурс «Соло 01» позволит молодым талантливым исполнителям пройти образовательную программу под руководством опытных наставников, получить опыт участия в музыкальном шоу, войдя в команду признанных профессионалов. Буду рад, если конкурс поможет открыть новые имена в музыке. Отмечу и необычность формата — в центре внимания будет героическая работа и подвиги спасателей и пожарных. Это яркий пример современных подходов привлечения внимания к таким важным профессиям через творческую составляющую, именно это оценили наши эксперты, отметив новизну подачи и уникальность проекта. Думаю, что шоу не оставит равнодушным никого, кто его просмотрит, присоединиться е трансляциям смогут все желающие».

Главным творческим результатом проекта станет музыкальное шоу «Пламенные сердца» с участием всех финалистов конкурса. Для создания шоу приглашены заслуженный артист РФ, хореограф-постановщик проекта Егор Дружинин и режиссер Дмитрий Бикбаев. В основу сюжета легли реальные истории настоящих героев — подвиги пожарных и спасателей, борющихся с последствиями стихийных бедствий и героев России. Премьера шоу будет транслироваться в прямом эфире.

Премьера музыкального шоу “Пламенные сердца” пройдет в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже 17-18 августа. Прямая трансляция будет доступна на портале «Культура.рф» и в социальной сети «Вконтакте».

Подробно ознакомиться с этапами конкурса и подать заявку на участие можно до 30 июня на его официальной странице в сети Интернет http://art-platforma.moscow/ps. По прогнозам Организаторов, к концу июня ожидается более 5000 заявок. Участие в конкурсе не предполагает взносов со стороны участников, расходы на реализацию всех этапов проекта покрываются из средств конкурса.