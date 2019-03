Сергей Лазарев снимает в Иерусалиме визитную карточку для «Евровидения»

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Песня "Scream", с которой выступит Лазарев, написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На Евровидении в 2016 году Лазарев занял третье место с песней "You're the only one".



Сергей Лазарев в Иерусалиме

"Друзья, мы снимаем визитную карточку для Евровидения... Снимаем в известном месте, здесь, в Иерусалиме. Ничего пока открывать не могу, завесу тайны приоткрывать не могу, но будет прикольно... Работа кипит...снимаем ...", - сообщил артист в своем Instagram.

Визитную карточку традиционно демонстрируют перед выступлением конкурсантов.

Ранее Европейский вещательный союз заявил РИА Новости, что внимательно следит за ситуацией в Израиле и разработал план действий на случай чрезвычайной ситуации в регионе. При этом в пресс-службе холдинга ВГТРК, который является официальным вещателем конкурса в России, сообщили РИА Новости, что подготовка выступления Сергея Лазарева на Евровидении-2019 идет по плану.