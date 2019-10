Ушел из жизни композитор Гия Канчели

Как сообщает телеканал «Имеди», недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.



Гия Канчели

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе, там же окончил музыкальную школу и консерваторию. С 1970 года преподавал в консерватории, а с 1971-го был заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Ш.Руставели. Канчели – автор нескольких симфоний и сочинений для оркестра, за Четвёртую симфонию «Памяти Микеланджело» в 1976 году был удостоен Государственной премии СССР.

Наиболее всего Канчели известен как автор музыки к фильмам – он часто сотрудничал с Георгием Данелией и выступил композитором таких картин, как «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Не горюй» и других.

"Я написал музыку более чем к пятидесяти картинам. По сей день мы очень близки с замечательным актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Я храню память о покойном Фрунзике Мкртчяне. Никогда не забуду, как в Тбилиси с Данелией однажды приехал Евгений Леонов. С Данелией мы часто разговариваем по телефону. Ему исполнилось 87, мне скоро будет 83. Он мне говорит: "Я, естественно, уйду раньше тебя, поскольку я старше. Но когда ты туда попадешь, то ни в коем случае не иди налево. Пойди направо, я там тебя буду ждать", - рассказывал несколько лет назад Канчели.

Так и произошло: Гия Данелия ушел раньше, в апреле 2019 года. Канчели пережил Данелия всего на полгода.

"Когда такие люди уходят из жизни - это такая утрата не только для Грузии, но и для всего мира, - сказала Нани Брегвадзе. - Потому что его музыка звучала во всем мире. Необыкновенно талантливый человек. Как он красиво умел говорить на грузинском, на русском, на английском языках. Он был очень одаренный и очень добрый человек. Всегда помогал людям, которые нуждаются. Даже говорить ему не приходилось. Он сам всегда помогал. Потрясающая музыка. Потрясающий композитор. Я счастлива, что мне приходилось работать с ним. Он писал для меня, писал много. Спасибо ему за это. Он был очень остроумный, одаренный человек. Часто бывали с ним вместе на мероприятиях в Москве и в Тбилиси. Как же он красиво говорил, как пел…"

Канчели и театр – это, прежде всего, постановки Роберта Стуруа. Вместе они сделали более 40 спектаклей.

С 1991 года по 1995 год жил в Берлине (Германия), где получил стипендию Немецкой академии искусств. С 1995 года жил в Антверпене (Бельгия) по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.

Канчели является обладателем многих премий и званий. Был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, обладателем Государственной премии Грузии, а также премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза". Был кавалером Ордена Чести, Почетным гражданином Тбилиси и Академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Его музыку исполняли такие звезды музыки, как Юрий Башмет, Владимир Юровский, Деннис Рассел Дэвис, Эдвард Брюнне, Ян Гарбарек, Гидон Кремер и другие знаменитые исполнители. Последние десятилетия оказались для него чуть ли не самыми плодотворными за всю карьеру: он написал более 20 симфонических и камерных сочинений, которые исполняются в лучших концертных залах самыми известными музыкантами. Среди них: "Lament" для скрипки, сопрано и оркестра, памяти Луиджи Ноно, посвященное Гидону Кремеру (1994), "Styx" для альта, хора и оркестра, посвященное Юрию Башмету, "Diplipito" для виолончели, контртенора и камерного оркестра (1997), "And farewell goes out sighing…" для скрипки, контртенора и оркестра, по заказу Нью-йоркской филармонии (1999) и многие другие.

Канчели говорил: "Мне часто задают вопрос: "Если вы такой счастливый человек, то почему вы пишете такую грустную музыку?" На что я обычно отвечаю: "А вы хотите, чтобы я был человеком несчастным и писал музыку радостную? В общем, я благодарен судьбе, подарившей мне так много радости и счастья".

Гию Канчели похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии 5 октября. Гражданская панихида в доме композитора пройдет 3 и 4 октября по адресу улица Георгия Товстоногова, 6. Примечательно, что в этом доме живет уже шесть поколений семьи Канчели с 1904 года. Вынос тела состоится из Тбилисского государственного драматического театра им. Ш. Руставели, в 14:00.