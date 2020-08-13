Артём Качер готов стать первым для стервы

Режиссер клипа - Катя Як, а роль той самой «стервы» сыграла актриса Валентина Иванова. Музыка: Константин Кокшаров, слова: Михаил Гуцериев.

Это первый клип Артёма Качера на песню поэта Михаила Гуцериева.

«Новая, интересная ступень в творчестве — это более осознанные, взрослые стихи, это невероятное слияние. Надеюсь, я оправдаю ожидания, и нам ещё предстоит не один клип снять на хиты Михаила Сафарбековича», — поделился Артём Качер.



Артём Качер

«Люби меня в одиночку,

Терзай меня по кусочку.

Целуй меня сердцем,

Я буду твой первый.

А ты — моей стервой».

Артист веселится на ночной вечеринке, где встречает симпатичную девушку. Когда она исчезает, он бежит в ее поисках почему-то по лесу. И когда догадывается, что она улетела на некой летающей тарелке, - летит вслед за ней.