Пластинка будет называться All Visible Objects. Ее релиз запланирован на 6 марта. Также Моби представил клип на дебютный сингл – Power Is Taken.

Сообщается, что все средства, вырученные от продажи альбома, направят на благотворительность. При этом каждый трек отвечает за отдельное направление, среди которых организации по сохранению окружающей среды и защите прав животных.



Moby