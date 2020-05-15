Moby выпустил благотворительный альбом

Пластинка стала семнадцатой в дискографии музыканта; в неё вошли треков, в том числе обнародованные ранее песни «Power Is Taken» и «Too Much Change».

Изначально альбом планировалось выпустить в марте, однако впоследствии релиз был передвинут на май. Все деньги от продаж пластинки пойдут на благотворительность, причём прибыль от каждого из треков будет направлена в свой фонд. Среди них – организации, занимающиеся охраной и спасением природы и животных, а также Американский союз защиты гражданских свобод и организации, продвигающие растительные альтернативы мясу, молочной пище и яйцам.



Moby