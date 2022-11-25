МГАСО, хор Свешникова и Олег Цыбулько споют «Реквием» Моцарта

Солисты - Лилия Гайсина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Олег Цыбулько (бас). В концерте принимает участие Государственный академический Русский хор имени А. В. Свешникова.

Для слушателей ночного концерта «Реквием» станет не только погружением в миры духовной музыки, но и незабываемым впечатлением. Исполнение шедевра Моцарта сопровождает гигантская видеопроекция лучших творений мировой живописи на библейские сюжеты. Выступление артистов предваряет знакомство с историей создания произведения и краткий экскурс в происхождение жанра. «Реквием» Моцарта предназначен как для искушенных меломанов, так и для подрастающего поколения, которое только делает первые шаги к знакомству с миром классической музыки.



Олег Романенко

«Реквием» Моцарта - одно из наиболее мистических произведений, создание которого окутано тайной. Вся гамма настроений великого композитора нашла отражение в мессе, заказанной ему незнакомцем в темном одеянии. Это случилось в апогей творчества композитора. Вначале Моцарт принялся за исполнение заказа с энтузиазмом. Композитор не обращал внимания на пошатнувшееся здоровье. С помощью «Реквиема» Вольфганг надеялся вернуться к сочинению церковной музыке и поправить бедственное состояние дел. Вскоре таинственный незнакомец вернулся с предоплатой за мессу, однако запретил Моцарту пытаться разузнать имя заказчика.

Незнакомец в темном стал фантомом, преследовавшем больное воображение композитора. Моцарту чудилось, что сама смерть пожаловала к нему с заказом, что незнакомец – посланец из потустороннего мира, а музыка предназначена для его собственных похорон. Моцарт торопился завершить мессу, так как боялся, что заказчик потребует вернуть предоплату. Незнакомец наведывался несколько раз, и даже высказывал недовольство тем, что произведение еще не готово. Сразу после премьеры «Волшебной флейты» Моцарт сконцентрировался на работе над «Реквиемом». Произведение занимало его настолько, что Моцарт даже не принимал учеников. Лихорадочное нетерпение, преследование фантома в темном одеянии, постоянное недомогание, мысли об отравлении – все это нашло отражение в музыке, впоследствии ставшей бессмертной.

До Моцарта долетали отголоски успеха «Волшебной флейты». Уже на смертном одре он мечтал хотя бы еще раз услышать оперу в театре. До последнего вздоха Моцарт работал над «Реквиемом», и даже когда уже не мог встать с постели, просил своего ученика Франца Зюсмайра спеть написанные части под аккомпанемент фортепиано. «Разве я не говорил, что пишу этот Реквием для себя?» - спрашивал Моцарт Зюсмайра. Моцарт говорил своей жене Констанце, что если ему суждено умереть, не закончив весь Реквием, для него чрезвычайно важно, чтобы остались наброски произведения.

Зюсмайр, присутствовавший при работе над «Реквиемом», впоследствии закончил произведение по наброскам композитора. Вдова Моцарта Констанца придавала большое значение тому, чтобы «Реквием» считался законченным самим Моцартом. Лишь спустя несколько лет авторство Моцарта было признано музыкальной общественностью вопреки желанию заказчика мессы.



МГАСО и Олег Романенко «Реквием»

После смерти композитора тайна незнакомца в темном одеянии была раскрыта: заказчиком оказался граф Франц фон Вальзегг цу Штуппах. Граф пожелал почтить память своей супруги и присвоить авторство мессы себе. Графу нравилось, чтобы его считали композитором. За хорошую плату он заказывал произведения различным авторам, затем переписывал их своим почерком и раздавал исполнителям партии по голосам. Граф снял копию с «Реквиема», расписал на голоса и лично руководил исполнением мессы 14 декабря 1793 года, когда Моцарта уже не было в живых. Граф уже вжился в роль автора «Реквиема», когда авторство Моцарта было признано. «Реквием» был опубликован, впоследствии став одним из самых значительных произведений в жанре церковной музыки.

«Реквием» – квинтэссенция восприятия Моцартом мира сверхъестественного. Мистика, заставившая композитора содрогнуться в «Дон Жуане», прокравшаяся в «Волшебную флейту», в «Реквиеме» становится основополагающей темой. На смертном одре Моцарт задумывается о Страшном суде и милосердии Божьем. Светопреставление сменяется настроением тихого поминовения ушедших и заступничеству о вечном для них покое.

«Реквием» – одно из самых известных произведений церковной музыки в мировой музыкальной культуре. Традиции слышны в нем не только в использовании канонического построения мессы и литургических мелодий и соприкосновении с формами строгого контрапункта, но и в стремлении выходить из типического, возвышая музыку и стремясь к Абсолюту.

26 ноября (суббота) в 21:00 «Реквием» прозвучит в атмосфере, для которой был создан, под сводами собора.