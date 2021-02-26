Soqquadro Italiano с контра тенором Капеццуто рассказали историю Магриба

Дело в том, что Soqquadro Italiano уже не раз приезжали и на фестивали Башмета и в Сочи, и в Ярославль, и совсем недавно в московский зал «Зарядье». И всякий раз я нещадно критиковал эти программы из-за чудовищной дисгармонии — певец без должной вокальной подготовки брался за адаптации то барокко, то Шуберта, то Вивальди. Хотеть петь — не значит уметь петь. Шуберт и Вивальди переворачивались в своих могилах, и терпели выкрутасы этого бывшего балетного артиста. Попсовая обработка классики очень часто вредит классике. Так и было с этими программами Soqquadro Italiano, несмотря на очень крепких музыкантов в составе.

С таким же скепсисом ожидался и этот концерт с программой «Музыка странствий», посвященной миграции культур внутри стран Магриба — Северной Африки, а в средние века условный Магриб (в переводе с арабского «где заходит солнце», то есть запад от стран Ближнего Востока) простирался от мусульманской Испании до Сардинии и Сицилии. Разумеется, в ходе торговли и войн культуры пересекались, и самые разные веяния и даже слова можно найти в разных языках и регионах Магриба. Этому и посвящена программа.



Винченцо Капеццуто

И знаете, Винченцо Капеццуто почти не поет тут арий наконец-то. Покусился разве что на «Плач Нимфы» Монтеверди. Он поет то, в чем действительно хорош — бытовые песни разных народов. Бытовой вокал для бытовых или народных песен — нет ничего лучше, а классные музыканты укрепляют тылы отменным музицированием на джазовой (какой же еще?) основе.



Винченцо Капеццуто

От любовной песни сефардских евреев к трогательным переборам классика испанской гитары Сантьяго де Мурсия. И наоборот, от испанского же фламенко до аргентинской традиции в лице Карлоса Гуаставино. Нежные обертоны Винченцо Капеццуто бережно укутываются то академической гитарой, то многочисленными солирующими и импровизирующими духовыми, а то и упругими джазовыми риффами. Пение без должной опоры неприемлемо для академического вокала, а вот в народной песне и джазе оно звучит органично и естественно.



Soqquadro Italiano

Хотя джазом называть звучание Soqquadro Italiano категорически неверно, это скорее world-music в понимании Брайано Ино, - когда на крепкую основу можно накладывать хоть аутентичное соло на духовых, хоть испанскую гитару, хоть сицилийские песни. Музыканты так и делают, стараясь знать меру и вкус. И это у них получается!



Soqquadro Italiano

Винченцо Капеццуто активно взаимодействует с залом, то рассказывая ему разные забавные истории про культурные совпадения и артефакты на английском (переводчик или русские субтитры тут явно не помешали бы), то призывая хлопать вместе с перкуссией.



Soqquadro Italiano

На одном из бисов — сюрприз. Неожиданно прозвучал кавер суперхита британской нью-вейв группы 80-x «Bronski Beat» - «Smalltown Boy», благо тембр и регистр голоса Джимми Сомервилла почти схож с Капеццуто. Никакого нью-вейва, только нежная акустика и пронзительные духовые под пульсирующий бит, - возможно, поэтому зрители даже не узнали этот хит.

И да, программа - это полноценный мигрантский реквием, призывающий Италию приютить всю северную Африку, зараженную терроризмом и исламизмом, у себя в стране. Готов ли сам Капеццуто жить в одном доме с исламскими террористами (часто режущими ножом горло гомосексуалистам, например), - он так и не пояснил.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ