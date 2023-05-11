Продюсер Юрий Бардаш снял документальный фильм про музыкантов Донбасса

Съёмочная группа проекта «Звук моего региона» побывала в трёх городах, которые пострадали в ходе обстрелов ВСУ — Луганске, Донецке, Алчевске, там она встретилась с начинающими музыкантами, их семьями и местными жителями. Всем им сейчас приходится в прямом смысле выживать и приспосабливаться к новым реалиям: уничтоженным зданиям, дефициту питьевой воды. В фильме отражена драма, в которой люди преодолевают свалившиеся на них трудности с помощью творческого самовыражения, не смотря ни на что.

В родном Алчевске Юрий посетил также дом культуры, где занимался в детстве, и дал наставление местным ребятам:

«Это место оставило на мне неизгладимое впечатление, и мне бы хотелось, чтобы вы не прекращали верить в то, чем занимаетесь. Вы переживаете очень тяжёлое время. Но жизнь продолжается, и её нужно прожить творчески».



Юрий Бардаш на съемках

Съёмки фильма проходили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Еще в декабре предыдущего года Юрий Бардаш объявил «культурную мобилизацию» — конкурс, цель которого раскрыть творческий потенциал жителей Донбасса. Интерес к проекту превзошёл свои ожидания, так как никто и не думал, что будет такой ажиотаж среди участников во время напряжённой ситуации в стране. В феврале 2023 года было принято решение продлить отбор. Всего было прислано около 2000 музыкальных демозаписей.

Победителем конкурса стала 24-летняя Алина Калайтан из г. Алчевска, которая покорила продюсера Юрия Бардаша и его команду авторской песней «Нас миллионы». Сегодня они совместно работают над треком, премьера которого состоится уже в ближайшие несколько недель.