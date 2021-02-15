Андрей Бриг выпустил клип на песню «Золотые мосты»

Андрей Бриг является лауреатом множества международных музыкальных фестивалей и конкурсов, участником «Славянского базара», сборных концертов, в составе которых выступали А.Маршал, Лолита, Вика Цыганова, программ, посвященных Дню Победы, праздникам России, дням городов, юбилейных концертов гр. «Песняры». Клип «Золотые мосты» снят на песню, слова которой написала Любовь Воропаева, музыку - Николай Архипов.

«Я давно мечтала написать песню, объединяющую людей. Мне хотелось, чтобы люди в наше жесткое время не растеряли главное - любовь друг к другу. И вот однажды, находясь в отпуске, я смотрела на рассвете на море, и мне показалось, что над водой появились... Золотые мосты. Это было так выразительно! Я сказала автору музыки Николаю Архипову, что нашла, кажется, образ для его мелодии. Текст, который я вынашивала полтора года, написался тут же», - делится Любовь Воропаева.

«Когда я услышал в первый раз песню «Золотые мосты», то понял, в этой песне затронута глобальная тема любви и объединения людей. Придумывая клип, мы с режиссером решили снимать именно о любви. Романтическое повествование о хрупком чувстве. Часто, к сожалению мы разбиваем любовь, и потом пытаемся восстановить из осколков. В клипе я помогаю зародившемуся чувству проявиться и закрепиться, треснувшему - восстановиться, засохшему - возродиться. И еще - во время короткого повествования зарождается новое чувство. Порой достаточно поймать взгляд человека и понять, что ты с ним на одной волне. Происходящее в целом призывает беречь любовь, как хрупкий цветок… Помогать ее сохранить и вырастить. Думаю, что клип никого не оставит равнодушным, и многих заставит задуматься о жизни, о любви и о счастье взаимопонимания», - говорит Андрей Бриг.



Андрей Бриг

Режиссер Емельян Морозов: «Услышав трек, я сразу зацепился за само название и главный мотив «Золотые мосты» – нечто священное, незримое, но сближающее людей, мне вообще нравятся стихи, песни и клипы, использующие какие-либо образы, я с удовольствием нашел визуальные отсылы к темам любви людей в разном возрасте, будь то цветы, фотографии, даже игрушки. Мы прожили на площадке целую жизнь, и показали любовную пару в детстве, в зрелом возрасте и пожилыми людьми. Хотелось подчеркнуть, что всегда важно ценить и оберегать чувства».

А вот что рассказывает Андрей о съемках в этом клипе:

«Когда режиссер Емельян Морозов прислал мне сценарий, я практически сразу его утвердил, потому что он полностью оправдал мои ожидания. Но, честно сказать, все равно до конца не понимал, как это получится. Как правило, результат съемок виден уже после монтажа. На мой взгляд, актеры, образы, сыгранные чувства, моя роль - роль хранителя любви - были подобраны идеально», - вспоминает Андрей Бриг.