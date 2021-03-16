Artik&Asti показали танцевальную «Истеричку»

Клип снял знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. Он начинается с кадров предстоящей свадебной церемонии, но не окажется ли героиня Асти «сбежавшей невестой»? В основе сюжета клипа – жизненная история о разбитом сердце сильной женщины, которую боль от предательства сделала только сильнее. Героиня не сломлена и завершает торжественную церемонию неожиданным поворотом.
«Меня тоже не раз предавали, делали больно. В какой-то момент я разучилась доверять людям. Но спасибо, что нашлись те немногие, которые доказали свою верность, любовь и хорошее отношение ко мне. Я желаю каждой из вас, чтобы вы с легкостью закрывали токсичные отношения, уходили от тех, кто вас не ценит и любили себя. Ведь когда ты себя любишь — мир начинает отвечать тебе взаимностью», - говорит Асти.
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