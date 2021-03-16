Artik&Asti показали танцевальную «Истеричку»

С некоторых пор Artik активно продвигает свою музыку на Запад. Все его последние сольные синглы исполнены полностью или частично на испанском. В новом треке «Noche de Travesura» Артёма Умрихина поддержали три известных артиста латиноамериканской сцены: трэп-артист из Майами Bandz с кубинскими корнями (автор трека)? базирующийся в Нью-Йорке доминиканец Lito Kirino и кубинец Chocolate MC.

