Эд Ширан посвятил песню умершему другу

Помимо 14 треков оригинального альбома, вышедшего в октябре 2021 года, вошли ранее изданные в виде синглов коллаборации «The Joker And The Queen» с Тейлор Свифт, «Bad Habits» с Bring Me The Horizon, «Peru» с Fireboy DML и два ремикса «2step» с Potter Payper и Lil Baby.