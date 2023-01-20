Эд Ширан посвятил песню умершему другу

Джамал был создателем музыкальной онлайн-платформы SB.TV, запущенной в 2006 году для поиска начинающих артистов. Она помогла запустить карьеру таких исполнителей, как Эмили Санде, Джесси Джей, Stormzy и Ширана, который все эти годы не только работал, но и близко дружил с Эдвардсом. За свои заслуги Джамал в 2015 году, в возрасте 25 лет, был удостоен ордена кавалера Британской империи.

«В прошлом году мы потеряли нашего лидера и основателя Джамала Эдвардса. Это было труднее всего понять, поскольку он был движущей силой столь многого и такого яркого света во всей нашей жизни здесь, в команде SB. У Джамала была уникальная связь с артистами, и он был счастлив, когда общался и творил. Его путешествие началось локально, но привело его в глобальное приключение по пути создания уникальных связей. В SBTV мы будем продолжать продвигать и поддерживать британских артистов, объединяя артистов новыми способами. Наследие Джамала будет жить благодаря его невероятным достижениям, SBTV и фонду Jamal Edwards Self Belief Trust».



Ed Sheeran