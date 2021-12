Inna перезаписала «Up» с Шоном Полом

Шон Пол ворвался в мировой шоу-бизнес в начале 2000-х с такими песнями, как «Temperature» и «Get Busy» из альбома «Dutty Rock», с которым он завоевал «Грэмми». Вместе с Бейонсе артист выпустил трек «Baby Boy», а также сотрудничал с Sia, Clean Bandit и Pharrell Williams. Его музыкальный альбом "Mad Love", выпущенный в 2018 году, включает суперхиты "No Lie" с Dua Lipa и "Mad Love" с David Guetta и Becky G.

Inna выпустила трек "Up" полтора месяца назад и уже набрала более 11 миллионов просмотров на YouTube. Трек занимает 68-е место в топе Shazam Global, 6-е место в топе Shazam Dance, 2-е место в топе Shazam Romania, 16-е место в Shazam Turkey, 128-е место в iTunes Global, 42-е место в Deezer в Румынии и 20-е место в топе Shazam в России.

«Я очень рада сотрудничеству с Шоном Полом. Это артист, которого я ценю и с которым я часто встречалась на концертах в разных частях света. Его песни - всемирно известные хиты, и я надеюсь, что «Up» тоже займет высокие строчки», - прокомментировала Inna.



Inna

Этот год для артистки наполнен творческими успехами. Песня "Flashbacks", набравшая более 31 миллиона просмотров, покорила чарты в России, где 8 недель подряд занимала 1-е место, а также стран СНГ и Турции. Затем INNA выпустил трек "Maza", который набрал более 20 миллионов просмотров, "Oh My God", а также совместный трек с Gromee "Cool Me Down", сингл "It Don't Matter" Alok и Sofi Tukker, "Papa" со Sickotoy и Elvana Gjata, “Aici” с Carla's Dreams, The Motans and Irina Rimes и трек «Party» с Minelli.

Кроме того, на канале исполнителя на YouTube поклонники могут посмотреть второй сезон Dance Queen's House, 16-дневную музыкальную сессию, где артистка творила вместе с продюсерами и авторами песен из Global Records и сочинила несколько песен. Весь этот процесс был снят на камеру, и теперь поклонники Inna смогут посмотреть восемь серий, которые будут выходить каждые два дня на YouTube-канале исполнителя. Видеоблоги включают в себя уникальные впечатления, особых гостей, захватывающие моменты и принесут массу впечатлений. Выпуски будут иметь субтитры на испанском и английском языках, чтобы они были доступны поклонникам артистки по всему миру.

Песни из Dance Queen's House будут выпущены в виде альбома, как это было в прошлом сезоне, когда фанаты смогли насладиться "Heartbreaker". В альбом вошли десять треков, в том числе хиты «Flashbacks» и «Maza».

Inna имеет почти 7 миллионов подписчиков на YouTube и более 5,3 миллиарда просмотров. Она занимает 6-е место после таких европейских исполнителей, Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.