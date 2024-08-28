Номинанты Grammy из ЮАР привезли в Москву африканскую жару и новый джингл

С 26 августа в течение двух недель шоу «Мурзилки Live» выходит в эфир «Авторадио» из центра столицы, с площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В необычное для вещания место и гости приходят порой неожиданные. Так в Открытой студии ГПМ Радио в «Музеоне» в гостях у «Мурзилок» побывала группа Just6 из ЮАР. Артисты приехали поучаствовать в международном музыкальном фестивале-конкурсе «Московская a cappella», который проходит в эти дни на концертных площадках столицы.

«Мы привезли вам африканскую жару и рады быть здесь!» – приветствовали музыканты радиослушателей и собравшихся у окон студии зрителей.



Афро-поп-группа Just6 выступила в Открытой студии ГПМ Радио

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Just6 – одни из самых именитых участников фестиваля. Группа из Претории дважды была номинирована на премию GRAMMY, их выступления покоряют зрителей по всему миру. Артисты, приехавшие в Москву во второй раз после пятилетнего перерыва, рассказали о секрете своего успеха среди множества акапельных коллективов.

«Индивидуальность заключается в нашем инновационном стиле. Мы называем его «афро-вокальное исполнение» – используя только свой голос, мы имитируем игру музыкальных инструментов. Если вы закроете глаза, то можете легко представить себе, что звучат все эти инструменты. А это просто наши голоса», – пояснили гости.

Ведущие «Авторадио» попросили каждого из музыкантов по отдельности представить свой инструмент. Радиослушатели услышали, как в вокальном исполнении звучат труба, гитара, саксофон, электрогитара, барабаны. Под аплодисменты зрителей, наблюдавших за происходящим через панорамные окна студии, музыканты эксклюзивно представили композицию, которую привезли на конкурс. Не обошлось и без импровизаций – по просьбе «Мурзилок», артисты экспромтом исполнили новый джингл в стиле афро.